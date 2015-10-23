Орден і звання

Орден і звання

Указом Президента України №10/2017 від 21 січня 2017 р. «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» «за значний особистий внесок у державне будівництво,...

Пожежа забрала життя трьох людей

Пожежа забрала життя трьох людей

Учора, 25 січня, у селі Кутрів Горохівського району виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей.

«Львівське сміття призведе до колапсу»…

«Львівське сміття призведе до колапсу»…

Під час сесії Луцької міської ради обговорювалася пропозиція міського голови Львова Андрія Садового, який запропонував захоронити частину твердих побутових відходів на нашому міському сміттєзвалищі.

Триває нічна торгівля алкоголем

Триває нічна торгівля алкоголем

Якщо Закон не діє – треба його міняти. Протоколи та невеликі штрафи не лякають порушників і нічна торгівля алкогольними напоями продовжується.

  • Указом Президента України №10/2017 від 21 січня 2017 р. «Про...
  • Учора, 25 січня, у селі Кутрів Горохівського району виникла...
  • Під час сесії Луцької міської ради обговорювалася пропозиція...
  • Якщо Закон не діє – треба його міняти. Протоколи та невеликі...
Секретний матч біля «Камелота»
Секретний матч біля «Камелота»

У закарпатському м. Камяниця, на полі туристично-розважального комплексу «Камелот» луцька «Волинь» провела перший товариський матч у нинішньому році. Як устигла повідомити прес-служба нашого...

Чи були дівочі геніталії?
Чи були дівочі геніталії?

Якщо дівки в прямому ефірі демонстрували замовникам свої інтимні місця крупним планом, то рівненські слідчі це визнають порнографією і порушать кримінальну справу. Якщо ні – то еротикою, за яку...

Безплатна приватизація житла закінчується 1 березня 2017 року
Безплатна приватизація житла закінчується 1 березня 2017 року

Оскільки люди в черзі на соціальне житло стоять у чергах по 25 років і більше, влада вирішила завершити процес приватизації, який триває з 1992 р. Але мешканців Криму це не стосується.

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Розрита могила
Розрита могила

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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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