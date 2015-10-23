За місяць – дострокова відставка?

За місяць – дострокова відставка?

Керівник виконавчої влади регіону скерував депутатам міськради подання щодо дострокового припинення повноважень мера міста. Вважає, що градоначальник незаконно суміщував роботу в органі самоврядування з...

Безвізовий режим – у дії!

Безвізовий режим – у дії!

Президент Білорусі Аляксандр Лукашенко 9 січня 2017 р. підписав постанову, якою іноземці з країн ЄС і США через аеропорт у Мінську можуть відвідувати його країну без віз терміном до 5 діб. Окрім цього, з Нового...

«Вєжлівоє посєлєніє» і новий хор

«Вєжлівоє посєлєніє» і новий хор

Але й на цьому шанувальники хору не заспокоїлися. В Чєрновску оголосили збір коштів для будівництва монумента всім жертвам російського військового «Ту-154», тут також хочуть назвати на їню честь центральну...

Талановиті люди

Талановиті люди

Перша номінантка на Шевченківську премію – родом з Любомльщини

  • Керівник виконавчої влади регіону скерував депутатам міськради...
  • Президент Білорусі Аляксандр Лукашенко 9 січня 2017 р. підписав...
  • Але й на цьому шанувальники хору не заспокоїлися. В Чєрновску...
  • Перша номінантка на Шевченківську премію – родом з Любомльщини
Порібна допомога
Порібна допомога

Працівниця Любомльського відділу поліції просить допомогти врятувати її донечку

Тенденції
Тенденції

ВОЛИНЬЗБІЛЬШУЄ ІМПОРТ

Вітаємо
Вітаємо

Жанна Куява народила сина

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Свято перетворилося на розстріл…
Свято перетворилося на розстріл…

У кривавій м’ясорубці під час святкування Нового року в стамбульському...

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Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати роботи
Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати...

«Волинська газета» завершує цикл виступів і звітів про роботу всіх...

Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер Брехня – дістала!

Війна

Вогняна Станиця
Вогняна Станиця

Перший заступник голови облради Олександр Пирожик напередодні Нового року...

Випрямлена дуга Кривава Світлодарська дуга Герої – з луцького педагогічного коледжу

Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

Неприємний подарунок
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Рецепти від Таміли Писаревської (кафе «Сузір’я», смт Колки Маневицького р-ну)
Рецепти від Таміли Писаревської (кафе...

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Чудотворець із Мира
Чудотворець із Мира

А що ми знаємо про Святого Миколая Чудотворця?

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Пріоритет – здоров’я!
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Якраз на ці святкові дні припала ще одна радісна і довгоочікувана для лучан...

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Така закономірність нашого життя-буття: усе у ньому має свій початок та свій...

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У Шацькому районі після скандального звільнення Ігоря Корольчука і...

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Одна з багатьох переможців редакційної лотереї живе «на перетині довх...

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Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (45) - 16%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (111) - 39.4%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (85) - 30.1%

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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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