За місяць – дострокова відставка?

За місяць – дострокова відставка?

Керівник виконавчої влади регіону скерував депутатам міськради подання щодо дострокового припинення повноважень мера міста. Вважає, що градоначальник незаконно суміщував роботу в органі самоврядування з...

Піскорозкидач у Камінь-Каширську

Піскорозкидач у Камінь-Каширську

Яким чином посипали вулиці Каменя-Каширського ще минулого року, усі ми добре знаємо. Лопати у руках комунальників були головною зброєю проти слизьких доріг. Ними посипали піском вулиці міста вручну з...

Зимова літературна школа

Зимова літературна школа

6-11 лютого в Карпатах відбудеться найбільша неформальна літературна подія зими – III Зимова літературна школа (Карпати), - повідомляє Фейсбук.

Для тих, кого дістали робочі будні

Для тих, кого дістали робочі будні

Відпочинок у Буковелі та в термалах Косино із 20 січня. Тривалість відпочинку три дні, - повідомляє Фейсбук. Залишилось 3 місця.

  • Керівник виконавчої влади регіону скерував депутатам міськради...
  • Яким чином посипали вулиці Каменя-Каширського ще минулого року,...
  • 6-11 лютого в Карпатах відбудеться найбільша неформальна...
  • Відпочинок у Буковелі та в термалах Косино із 20 січня. Тривалість...
620 тисяч пачок контрабандних цигарок
620 тисяч пачок контрабандних цигарок

Пробне ЗНО
Пробне ЗНО

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є одним із етапів підготовки й адаптації до процедури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, реальною можливістю перевірити свої знання, -...

Чергове підняття тарифів
Чергове підняття тарифів

Приблизно на 30% зростуть тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій.

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Резонанс

Розрита могила
Розрита могила

У столиці Чехії – Празі – напередодні січневих свят на кладовищі примусово...

У полоні «полярного» експреса Свято перетворилося на розстріл… У банку – доля індіанців Америки?

Політика

Досягнення і розчарування
Досягнення і розчарування

Найуспішніші в минулому році – голова облради Ігор Палиця та народний...

Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати... Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер

Війна

Пропаганда духу переможця чи «синдрому Савченко»?
Пропаганда духу переможця чи «синдрому...

До написання цих роздумів наштовхнула остання поїздка з волонтерською...

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Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

«Вчора повернувся з тюрми...»
«Вчора повернувся з тюрми...»

Люди лишаються людьми. Такий висновок зробив після однієї неординарної...

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Рецепти від Таміли Писаревської (кафе «Сузір’я», смт Колки Маневицького р-ну)
Рецепти від Таміли Писаревської (кафе...

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Сирний крекер Декілька порад батькам, які можуть врятувати... Млинцеві варіації: 14 улюблених начинок для...

Історія

Сторінками минулого
Сторінками минулого

5 років тому В’язням Берези-Картузької «Депутат облради Сергій Слабенко...

Чудотворець із Мира Рятували, ризикуючи життям Крах агента «Зеленої»

Життя - як є...

Філософським шляхом Шиллера
Філософським шляхом Шиллера

Літні курси, програми обміну, стажування за кордоном завжди були популярні...

Один день із життя бурштинокопача Загадкова «Гуцулка Ксеня» Духотвор
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Регіони

Луцьк

Вчителька пише музику до пісень
Вчителька пише музику до пісень

У редакцію «Волинської газети» зателефонував наш читач з Рожищенського...

«ФРАНКО ФЕСТ»

Регіон

Кордон: безпека та надійність
Кордон: безпека та надійність

Органи та підрозділи цього регіонального управління охороняють державний...

Район стратегічної ваги

Північ

З села – у селище
З села – у селище

У Шацькому районі після скандального звільнення Ігоря Корольчука і...

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Як не згоріти і не втопитися?
Як не згоріти і не втопитися?

Турійські рятувальники провели уроки з учнями 5-7 класів ЗОШ І-ІІІ ст. для...

Катруся з Вінничини

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Остання молитва «непохитного»
Остання молитва «непохитного»

4 роки тому на Волині зустрічали Президента. Востаннє. Бо з тих пір жоден...

Чия земля на кордоні?

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Камінські: шлях у Європу
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– Цуманський ДОК – один із найбільших платників податків і наша гордість,...

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Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...

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Плюралізм – не плювалізм
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І звіра випустили з клітки...
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Добро без кулаків – зло…
Добро без кулаків – зло…
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Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (45) - 16%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (111) - 39.4%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (85) - 30.1%

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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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