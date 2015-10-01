Новорічний турнір побив усі рекорди!

Новорічний турнір побив усі рекорди!

Двадцятий, ювілейний «Новорічний турнір» уже став історією.А виграли його хлопці з «Володимирівки»!

Приводів для оптимізму більше, ніж рік тому

Приводів для оптимізму більше, ніж рік тому

У новорічному вітанні Президент України Петро Порошенко заявив: «Я зробив висновки. Чужих пмилок – не повторю. Та й іншим – не дам».

Ялинки з Волині військові на передовій прикрасили «подарунками від сєпарів»

Ялинки з Волині військові на передовій прикрасили «подарунками від сєпарів»

Незважаючи на те, вдома ти чи на передовій, де триває неоголошена війна, навіть якщо не перестають вибухати гранати, чути свист куль, навіть якщо поряд немає рідних і близьких людей, з ким особливо хочеться...

Жінка намагалася незаконно вивести цигарки на 8 тис. грн

Жінка намагалася незаконно вивести цигарки на 8 тис. грн

На Волині в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники затримали українку, яка намагалася незаконно провезти на 8 тис. грн сигарет.

  • Двадцятий, ювілейний «Новорічний турнір» уже став історією.А...
  • У новорічному вітанні Президент України Петро Порошенко заявив:...
  • Незважаючи на те, вдома ти чи на передовій, де триває неоголошена...
  • На Волині в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники затримали...
Перший забіг Нового року
Перший забіг Нового року

Усіх любителів спорту у Луцьку 1 січня запрошують взяти участь у новорічній пробіжці.

Добра новина
Добра новина

Волинський активіст, якого знайшли повішеним у Києві, «воскрес» після коми

Вшанування
Вшанування

«Василь Слапчук: гармонія душі і слова»

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У банку – доля індіанців Америки?
У банку – доля індіанців Америки?

Пізно ввечері 18 грудня на екстреному засіданні Ради національної безпеки...

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Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати роботи
Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати...

«Волинська газета» завершує цикл виступів і звітів про роботу всіх...

Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер Брехня – дістала!

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Кривава Світлодарська дуга
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Бійці 54-ї бригади ЗСУ ведуть важкі бої біля м. Дебальцеве на Донеччині і в...

Герої – з луцького педагогічного коледжу Як у юності: повна довіра Син двох народів

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Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

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Амністія!
Амністія!

Не бойовикам, а безталанним захисникам України першого періоду війни на...

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Чудотворець із Мира
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А що ми знаємо про Святого Миколая Чудотворця?

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Пріоритет – здоров’я!
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Якраз на ці святкові дні припала ще одна радісна і довгоочікувана для лучан...

Справжній Миколай, живі ялинки і Вогняний півень

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Соціальні стандарти і європейські цінності
Соціальні стандарти і європейські цінності

Цими днями відбулося підсумкове засідання Благодійного фонду «Волинь-2014».

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...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (111) - 39.5%
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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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