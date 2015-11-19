Путін і Трамп уже вирішили долю України?

Путін і Трамп уже вирішили долю України?

Щойно завершилися телефонні переговори між Президентом США Дональдом Трампом і Президентом РФ Владіміром Путіним. Про деталі розмови жодна зі сторін не повідомляє. Але можна не сумніватися, що вони...

На одного негідника менше...

На одного негідника менше...

Засновник і екс-командир «Востока» – бандугрупування розміром у батальйон – Алєксандр Ходаковський підтвердив загибель у бою з українськими військовими в Авдіївській промзоні видного ватажка...

Спочатку було яйце на Волині. Тепер – СС «Галичина» в Биківні?

Спочатку було яйце на Волині. Тепер – СС «Галичина» в Биківні?

«Цвинтар в Биківні – це святе місце як для України, так і для Польщі, а профанацію скеровано проти пам’яті десятків тисяч жертв сталінських репресій», - вважає Богдан Біляшівський, директор Національного...

Міністр подарував за рахунок держави більше «стволів», ніж усі попередники разом узяті

Міністр подарував за рахунок держави більше «стволів», ніж усі попередники разом узяті

А ще міністр Аваков гордиться нардепом Пашинським, який із «нагородного» пістолета стріляв у беззбройну людину?!

  • Щойно завершилися телефонні переговори між Президентом США...
  • Засновник і екс-командир «Востока» – бандугрупування розміром у...
  • «Цвинтар в Биківні – це святе місце як для України, так і для...
  • А ще міністр Аваков гордиться нардепом Пашинським, який із...
Намагався перетнути кордон, щоб продати яблука
Намагався перетнути кордон, щоб продати яблука

Росіянин, якому заборонили в’їзд в Україну, намагався нелегально перетнути кордон з боку Білорусі. Чоловік запевнив, що збирається торгувати яблуками.

Добрі справи юннатів
Добрі справи юннатів

Ратнівські рейнджери-лісівники вболівають за природу рідного краю

Повернення на Батьківщину
Повернення на Батьківщину

У Києві перепоховали останки Олександра Олеся і його дружини Віри

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Резонанс

Розрита могила
Розрита могила

У столиці Чехії – Празі – напередодні січневих свят на кладовищі примусово...

У полоні «полярного» експреса Свято перетворилося на розстріл… У банку – доля індіанців Америки?

Політика

Досягнення і розчарування
Досягнення і розчарування

Найуспішніші в минулому році – голова облради Ігор Палиця та народний...

Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати... Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер

Війна

«Заміновані вірністю»
«Заміновані вірністю»

Проект документального фільму «Заміновані вірністю» став одним із...

«Я тебе на Донбас не посилав»?! Пропаганда духу переможця чи «синдрому... Вогняна Станиця

Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

«Сім’я Третяків»: суд триває…
«Сім’я Третяків»: суд триває…

Чому початковий інтерес волинських медіа до цієї резонансної справи...

Юстиція Волині: європейські стандарти «Zaleshok borhu bude prosheno»… Луцька «Жмеринка» часів Ільфа і Петрова

Господарочка

Незвичні способи використання звичайного господарського мила
Незвичні способи використання звичайного...

Господарське мило являє собою зварену особливим чином суміш натрієвих...

Суп у хлібині Рецепти від Таміли Писаревської (кафе... Сирний крекер

Історія

Секретна депеша Івана Грушецького
Секретна депеша Івана Грушецького

60 років тому наша область знову зазнала масової міграції населення. Згідно...

Сторінками минулого Сторінками минулого Чудотворець із Мира

Життя - як є...

Філософським шляхом Шиллера
Філософським шляхом Шиллера

Літні курси, програми обміну, стажування за кордоном завжди були популярні...

Один день із життя бурштинокопача Загадкова «Гуцулка Ксеня» Духотвор
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Регіони

Луцьк

72 роки під грифом «Секретно»
72 роки під грифом «Секретно»

Ще одну із могил розстріляних енкаведистами і «парсовактівом» в’язнів...

Вчителька пише музику до пісень

Регіон

Служба зайнятості реформується
Служба зайнятості реформується

Новий час ставить нові вимоги. Не обминули виклики і Державної служби...

Маленька вдячність за любов до лісу

Північ

Капітан-лісоруб
Капітан-лісоруб

Начальника полігону однієї з військових частин, що дислокується на Волині,...

Наука діда Душина

Південь

Маковичівський «Барвінок»
Маковичівський «Барвінок»

У с. Маковичі Турійського р-ну за кошти Фонду регіонального розвитку,...

Аплодисменти на адресу судді

Захід

Засуджений до розстрілу
Засуджений до розстрілу

Данило Шумук – волинянин, якому потиснув руку особисто Президент США...

Остання молитва «непохитного»

Схід

По Комарово «Ірода» водили
По Комарово «Ірода» водили

У с. Комарово Маневицького р-ну досі дотримуються різдвяно-новорічних...

Поліція затримала… поліцейського

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Культура Луцька: нові можливості
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Робота фракції «Блоку Петра Порошенка...
Робота фракції «Блоку Петра Порошенка...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...

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Плюралізм – не плювалізм
Плюралізм – не плювалізм
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...В Україні децентралізація? Ні, не чув (48) - 16.7%
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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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