Президент Білорусі Аляксандр Лукашенко 9 січня 2017 р. підписав постанову, якою іноземці з країн ЄС і США через аеропорт у Мінську можуть відвідувати його країну без віз терміном до 5 діб. Окрім цього, з Нового...