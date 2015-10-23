Найкращий із найгірших

Найкращий із найгірших

Воєвода став лауреатом антинародної премії «Łoskar», випередивши навіть власника ідеї висадити в центрі Любліна біля монументу Юзефові Пілсудські… баобаби.

Суд визнав законним звільнення директора ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»

Суд визнав законним звільнення директора ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»

Камінь-Каширський районний суд відмовив колишньому директору державного підприємства СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Вовку С. І. у задоволенні позовних вимог визнати незаконним наказ Державного агентства...

Пограбування “по-лікарняному”

Пограбування “по-лікарняному”

У пацієнтки медустанови викрали куртку.

ДТП на Волині: постраждало 5 осіб

ДТП на Волині: постраждало 5 осіб

20 січня, о 10 годині 10 хвилин на автодорозі «Київ-Ковель-Держкордон», неподалік повороту на село Годовичі Турійського району, зіткнулися два легковики «Opel Combo» та «Mercedes-Benz 300 D».

  • Воєвода став лауреатом антинародної премії «Łoskar», випередивши...
  • Камінь-Каширський районний суд відмовив колишньому директору...
  • У пацієнтки медустанови викрали куртку.
  • 20 січня, о 10 годині 10 хвилин на автодорозі...
Атака летючих мишей
Атака летючих мишей

Урбанізація та зменшення природного ареалу для існування примушують летючих мишей оселятися у багатоповерхівках!

Допотопний аеродром і стандарти СССР
Допотопний аеродром і стандарти СССР

Рівненський цивільний аеропорт, на відміну від Луцького, продовжує функціонувати. Щоправда, застаріле обладнання не дозволяє нашим сусідам налагодити регулярне авіасполучення з більшістю країн...

З позиції лідера
З позиції лідера

У конференц-залі департаменту ЦНАП відбулася знакова зустріч, яку організував та провів Луцький міський голова Микола Романюк. За одним столом Микола Ярославович 18 січня зібрав усіх депутатів...

20151029145116.jpg

Резонанс

Розрита могила
Розрита могила

У столиці Чехії – Празі – напередодні січневих свят на кладовищі примусово...

У полоні «полярного» експреса Свято перетворилося на розстріл… У банку – доля індіанців Америки?

Політика

Досягнення і розчарування
Досягнення і розчарування

Найуспішніші в минулому році – голова облради Ігор Палиця та народний...

Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати... Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер

Війна

«Заміновані вірністю»
«Заміновані вірністю»

Проект документального фільму «Заміновані вірністю» став одним із...

«Я тебе на Донбас не посилав»?! Пропаганда духу переможця чи «синдрому... Вогняна Станиця

Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

«Zaleshok borhu bude prosheno»…
«Zaleshok borhu bude prosheno»…

Про шахрайство у засобах масової інформації останнім часом...

Луцька «Жмеринка» часів Ільфа і Петрова «Вчора повернувся з тюрми...» Неприємний подарунок

Господарочка

Суп у хлібині
Суп у хлібині

Інгредієнти: Борошно (в тісто) – 1 кг; Дріжджі сухі – 1 пач.; Сіль – 1 ст....

Рецепти від Таміли Писаревської (кафе... Сирний крекер Декілька порад батькам, які можуть врятувати...

Історія

Секретна депеша Івана Грушецького
Секретна депеша Івана Грушецького

60 років тому наша область знову зазнала масової міграції населення. Згідно...

Сторінками минулого Сторінками минулого Чудотворець із Мира

Життя - як є...

Філософським шляхом Шиллера
Філософським шляхом Шиллера

Літні курси, програми обміну, стажування за кордоном завжди були популярні...

Один день із життя бурштинокопача Загадкова «Гуцулка Ксеня» Духотвор
20160311142919.jpg

Регіони

Луцьк

Вчителька пише музику до пісень
Вчителька пише музику до пісень

У редакцію «Волинської газети» зателефонував наш читач з Рожищенського...

«ФРАНКО ФЕСТ»

Регіон

Лісовий архітектор
Лісовий архітектор

Архітекторами стають найталановитіші. До таких належить і Сергій Сичук,...

Сумне лідерство

Північ

Капітан-лісоруб
Капітан-лісоруб

Начальника полігону однієї з військових частин, що дислокується на Волині,...

Наука діда Душина

Південь

«Кактус» і «Миша» генерала Матіоса
«Кактус» і «Миша» генерала Матіоса

Хто підсунув пройдисвіта в помічники-консультанти народного депутата?

Як не згоріти і не втопитися?

Захід

Остання молитва «непохитного»
Остання молитва «непохитного»

4 роки тому на Волині зустрічали Президента. Востаннє. Бо з тих пір жоден...

Чия земля на кордоні?

Схід

По Комарово «Ірода» водили
По Комарово «Ірода» водили

У с. Комарово Маневицького р-ну досі дотримуються різдвяно-новорічних...

Поліція затримала… поліцейського

ТОП Новини

«Сім’я Третяк»: суд триває… Без перебиранців! Сторінками минулого «Сільське свинство» на легендарній заправці Добрі справи Відзначаємо разом Правда одним реченням Капітан-лісоруб Кінець широкомасштабної афери Помер Антон Кривицький

Інтерв'ю

Культура Луцька: нові можливості
Культура Луцька: нові можливості
Робота фракції «Блоку Петра Порошенка...
Робота фракції «Блоку Петра Порошенка...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...

Колонка редактора

Без перебиранців!
Без перебиранців!
Плюралізм – не плювалізм
Плюралізм – не плювалізм
І звіра випустили з клітки...
І звіра випустили з клітки...
20150226175516.jpg
  • Опитування
  • Результати

Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (46) - 16.1%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (112) - 39.3%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (86) - 30.2%

PDF газета

img
№24 (1072) 23 червня 2016 року
Усі PDF газети