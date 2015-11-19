Останній маршрут Миколи Романюка

Останній маршрут Миколи Романюка

Що в Луцьку 5 лютого відбувається те, що по суті своїй є алогічним і непоєднуваним, підтвердила заключна части на прощання з міським головою Миколою Романюком. Домовину з тілом покійного винесли з приміщення...

Убив молоду жінку, а потім погрожував водіям і поліції

Убив молоду жінку, а потім погрожував водіям і поліції

За клопотанням прокуратури Волинської області суд обрав міру запобіжного заходу водію, який скоїв смертельну ДТП у с. Княгининок (колишні Маяки) Луцького р-ну.

Прокурори повертають землю

Прокурори повертають землю

Прокуратура Волинської області звернулася до суду в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» з позовом до Луцької...

«Поділяємо біль і сумуємо...»

«Поділяємо біль і сумуємо...»

3 лютого відійшов у Вічність Луцький міський голова, депутат обласної ради попередніх скликань Микола Ярославович Романюк.

  • Що в Луцьку 5 лютого відбувається те, що по суті своїй є алогічним...
  • За клопотанням прокуратури Волинської області суд обрав міру...
  • Прокуратура Волинської області звернулася до суду в інтересах...
  • 3 лютого відійшов у Вічність Луцький міський голова, депутат...
Юні подорожувальники
Юні подорожувальники

Про хлопчика, який знаходиться у Луцьку на проспекті Молоді і не орієнтується на місцевості патрульним повідомили свідомі громадяни, - повідомяє Вісник.

26 команд і лиш один «Кубок Світязя-2017»
26 команд і лиш один «Кубок Світязя-2017»

На озері Світязь відбулися традиційні змагання з зимової риболовлі «Кубок Світязя-2017».28 січня до найглибшого озера України приїхали 26 ко­манд рибалок-аматорів (мину­лого року було 15) з усієї...

Луцьк віддав останню шану міському голові
Луцьк віддав останню шану міському голові

5 лютого об 11.00 в Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ Київського патріархату відбулося відспівування новопреставленого Миколи Романюка, Луцького міського голови, який передчасно...

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Резонанс

Розрита могила
Розрита могила

У столиці Чехії – Празі – напередодні січневих свят на кладовищі примусово...

У полоні «полярного» експреса Свято перетворилося на розстріл… У банку – доля індіанців Америки?

Політика

Досягнення і розчарування
Досягнення і розчарування

Найуспішніші в минулому році – голова облради Ігор Палиця та народний...

Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати... Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер

Війна

Штаб по Авдіївці
Штаб по Авдіївці

Президент України Петро Порошенко 31 січня ц. р. доручив головам обласних та...

«Заміновані вірністю» «Я тебе на Донбас не посилав»?! Пропаганда духу переможця чи «синдрому...

Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

Гнізда розпусти
Гнізда розпусти

Якщо дівки в прямому ефірі демонстрували замовникам свої інтимні місця...

Криваве зіткнення «ЗиЛа» і «Минска» Віртуальний спортмайданчик Самарівський ультиматум

Господарочка

Корисний сніданок: простий рецепт сирників з манкою
Корисний сніданок: простий рецепт сирників з...

Сніданок повинен бути смачним, ситним і корисним. В такому випадку завжди...

Незвичні способи використання звичайного... Суп у хлібині Рецепти від Таміли Писаревської (кафе...

Історія

Секретна депеша Івана Грушецького
Секретна депеша Івана Грушецького

60 років тому наша область знову зазнала масової міграції населення. Згідно...

Сторінками минулого Сторінками минулого Чудотворець із Мира

Життя - як є...

Іван-мисливець і зайченя
Іван-мисливець і зайченя

Був собі на світі чоловік, і звали його Іван-мисливець. Дуже любив він...

Філософським шляхом Шиллера Один день із життя бурштинокопача Загадкова «Гуцулка Ксеня»
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Регіони

Луцьк

72 роки під грифом «Секретно»
72 роки під грифом «Секретно»

Ще одну із могил розстріляних енкаведистами і «парсовактівом» в’язнів...

Вчителька пише музику до пісень

Регіон

Лицар «цивільної відваги»
Лицар «цивільної відваги»

(поминальне слово на відхід Миколи Коца)

У рідній землі

Північ

Закривавлений Ковель
Закривавлений Ковель

Перед розстрілом місцевих євреїв примушували роздягнутися: жінок – до...

Капітан-лісоруб

Південь

«Чорна діра»
«Чорна діра»

Ще 28-го жовтня минулого року оперативники Луцького прикордонного загону ...

Коли наливають не те…

Захід

Гарячі обіди Тамари Семенівни
Гарячі обіди Тамари Семенівни

На наше «Веземо із Луцька Вам приз!», почули: «А який саме!?.»

Засуджений до розстрілу

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«Допоможи птахам перезимувати»
«Допоможи птахам перезимувати»

Яка прекрасна наша українська земля! У будь-яку пору року вона чарує око то...

По Комарово «Ірода» водили

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Робота фракції «Блоку Петра Порошенка...
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Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...
Пріоритет «Батьківщини»: служити народу, а не...

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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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