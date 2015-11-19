Помер Микола Романюк

Помер Микола Романюк

Сьогодні, 3 лютого, у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні помер міський голова Микола Романюк.

День народження у району

День народження у району

Голова Шацької райдержадміністрації привітав шачан із 24-річчям створення району

Герої не вмирають

Герої не вмирають

Зі Сходу нашої держави прийшла страшна звістка – загинув наш земляк Камінський Маріс Айдинович. Він народився 1990 року в Ківерцях. Разом із дружиною проживав у Чернівцях. 03 лютого 2017 року капітан Маріс...

Виставка «Волинська віньєтка»

Виставка «Волинська віньєтка»

В музеї історії Луцького братства експонується виставка з історії шкільництва – «Волинська віньєтка», на якій представлені профільні музейні матеріали з фондів Волинського краєзнавчого музею, -...

  • Сьогодні, 3 лютого, у реанімаційному відділенні Луцької міської...
  • Голова Шацької райдержадміністрації привітав шачан із 24-річчям...
  • Зі Сходу нашої держави прийшла страшна звістка – загинув наш...
  • В музеї історії Луцького братства експонується виставка з...
Творчість юних ковельчан
Творчість юних ковельчан

У Ковелі в Палаці учнівської молоді імені Івана Франка працює 19 гуртків художньо-естетичного та декоративно-ужиткового спрямування. В ПУМі діють гуртки для тих, хто любить сцену: вокальний,...

Допомога маленьким волинянам
Допомога маленьким волинянам

Луцька міська рада повідомляє, що протестанським церквам під час Різдвяних свят вдалося зібрати гроші для лікування дітей зі складними діагнозами.

На Волині судитимуть «гастролерів»
На Волині судитимуть «гастролерів»

На Волині судитимуть членів організованої злочинної групи квартирних злодіїв.

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Резонанс

Розрита могила
Розрита могила

У столиці Чехії – Празі – напередодні січневих свят на кладовищі примусово...

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Досягнення і розчарування
Досягнення і розчарування

Найуспішніші в минулому році – голова облради Ігор Палиця та народний...

Фракція «УКРОП» в облраді: перші результати... Надзвичайність позачергової Що зробив за рік депутатства Володимир Кучер

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Штаб по Авдіївці
Штаб по Авдіївці

Президент України Петро Порошенко 31 січня ц. р. доручив головам обласних та...

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Кримінал

Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?
Хелоуін у грудні: цигарки чи смерть?

У Володимирі-Волинському раніше судимий підліток пограбував 50-річного...

Кримінал Кримінал Земля гуде

Закон і право

Гнізда розпусти
Гнізда розпусти

Якщо дівки в прямому ефірі демонстрували замовникам свої інтимні місця...

Криваве зіткнення «ЗиЛа» і «Минска» Віртуальний спортмайданчик Самарівський ультиматум

Господарочка

Корисний сніданок: простий рецепт сирників з манкою
Корисний сніданок: простий рецепт сирників з...

Сніданок повинен бути смачним, ситним і корисним. В такому випадку завжди...

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Історія

Секретна депеша Івана Грушецького
Секретна депеша Івана Грушецького

60 років тому наша область знову зазнала масової міграції населення. Згідно...

Сторінками минулого Сторінками минулого Чудотворець із Мира

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Іван-мисливець і зайченя
Іван-мисливець і зайченя

Був собі на світі чоловік, і звали його Іван-мисливець. Дуже любив він...

Філософським шляхом Шиллера Один день із життя бурштинокопача Загадкова «Гуцулка Ксеня»
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Луцьк

72 роки під грифом «Секретно»
72 роки під грифом «Секретно»

Ще одну із могил розстріляних енкаведистами і «парсовактівом» в’язнів...

Вчителька пише музику до пісень

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Лицар «цивільної відваги»
Лицар «цивільної відваги»

(поминальне слово на відхід Миколи Коца)

У рідній землі

Північ

Закривавлений Ковель
Закривавлений Ковель

Перед розстрілом місцевих євреїв примушували роздягнутися: жінок – до...

Капітан-лісоруб

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«Чорна діра»
«Чорна діра»

Ще 28-го жовтня минулого року оперативники Луцького прикордонного загону ...

Коли наливають не те…

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Гарячі обіди Тамари Семенівни
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«Допоможи птахам перезимувати»
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№24 (1072) 23 червня 2016 року
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